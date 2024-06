Ivana Spagna canta "Siamo in due" al "Festivalbar" 1995

Nel 1995 Ivana Spagna figurava tra gli artisti in gara al "Festivalbar". Non tutti però ricordano che Spagna era stata l'ultima cantante donna a trionfare nella kermesse canora, otto anni prima con il brano "Dance Dance Dance". Nell'edizione del '95 condotta su Italia 1 da Amadeus, Federica Panicucci e Laura Freddi, la cantante di Valeggio sul Mincio (Verona) si esibiva con "Siamo in due", singolo estratto dall'omonimo album, il suo primo in italiano.