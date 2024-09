L'esperto di animali Antonio Ornano a "Zelig Off"

Oggi siamo abituati a verderlo parlare di musica sul palco di "Zelig", ma in passato Antonio Ornano ha ricoperto anche il ruolo di "etologo ed esperto di animali". Così lo presentavano i conduttori di "Zelig off" Federico Basso e Teresa Mannino in una puntata di fine 2009 del programma comico all'epoca in onda Italia 1.