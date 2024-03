Antonio Albanese nei panni di Frengo elogia Zeman a "Mai dire Gol" '94

Vi ricordate di Frengo, il personaggio di Antonio Albanese? Nella prima puntata del 1994 di "Mai dire Gol" il comico, nei panni del simpatico telecronista pugliese, dedicava una canzone, ispirata a "La Solitudine" di Laura Pausini all'allenatore di calcio Zdeněk Zeman. Dopo cinque stagioni il mister aveva lasciato la panchina del Foggia per quella della Lazio e Frengo decide di intonare un brano alla Gialappa's Band per esprimere la sua malinconia.

Oltre al telecronista ballerino Frengo, nel popolare programma di Italia 1 basato su calcio e comicità condotto quell'anno da Teo Teocoli, Albanese ha introdotto una serie di personaggi come il gentile Epifanio, l'aggressivo Alex Drastico e Pierpiero, il giardiniere dell'allora patron del Milan Silvio Berlusconi che in realtà tifava Inter. Rivediamo la canzone di Antonio Albanese nei panni di Frengo per l'allenatore Zeman a "Mai dire Gol" nel 1994.