Antonella Elia cucina per Raimondo a "Casa Vianello"

“Casa Vianello” era la serie incentrata sulla vita quotidiana di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e sui battibecchi della coppia. Le battute e l'ironia dello scontroso protagonista nei confronti della moglie o degli ospiti erano tra i momenti più divertenti e amati dal pubblico.

In questo video la "vittima" di Raimondo Vianello è Antonella Elia, che per la prima volta si è cimentata ai fornelli...con davvero scarsi risultati. Il timballo, presentato in tavola con orgoglio, non è molto apprezzato, tanto che, dopo un assaggio, rimane tutto nel piatto.

Le facce disgustate di Raimondo e la sua fuga da tavola sono imperdibili.