Anno 1997, Aldo, Giovanni e Giacomo sono i "Padania Brothers"

È a "Mai dire Gol", celebre programma della Gialappa's Band, che Aldo, Giovanni e Giacomo consacrano il loro successo televisivo. Prima ancora del cinema, i tre hanno mosso i primi passi a teatro per poi passare alla trasmissione d'Italia 1 a cui hanno preso parte a partire dal 1994 al 1997.

In quegli anni, nascono i "Padania Brothers", "il gruppo folk tradizionale molto forte che si esprime nelle balere e nelle feste di piazza delle valli bergamasche e bresciane". Presentati a "Mai dire Gol" da Claudio Lippi e Claudia Koll, i leghisti puntata dopo puntata raccontano i loro progetti e le loro ambizioni, come quella di riportare in auge la canzone padana. Riviviamo quel momento divertentissimo.