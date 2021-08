Anno 1994: Cyndi Lauper canta "Girls Just Wanna Have Fun" a "Vota la Voce"

Cyndi Lauper, pseudonimo di Cynthia Ann Stephanie Lauper, ha fatto parte di molte cover band agli inizi della sua carriera, prima di proseguire la sua carriera da solista dagli inizi degli anni '80. Grazie ai singoli come “Girls Just Want to Have Fun”, “True Colors” e “Time After Time”, è diventata una delle icone più celebri della musica pop.

Nel dicembre 1983 uscì il primo album da solista "She's So Unusual", che diventò subito un successo internazionale. Il primo singolo scelto per promuovere l'album è "Girls Just Want to Have Fun", che diventò presto un inno, non esclusivamente femminista. La ballata "Time after Time" fu successivamente riproposta da oltre 70 artisti.

Rivediamola a “Vota la voce” quando, nel 1994, cantò “Girls Just Want to Have Fun”, uno dei suoi brani più famosi.