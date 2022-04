Anna Falchi e il suo calendario hot a "Fuego" 1999

Anna Falchi ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo

, vincendo il titolo di Miss Cinema a Miss Italia 1989. Negli anni Novanta la sua carriera è decollata e dopo l'iniziale carriera di modella, ha lavorato al cinema, in radio e in tv, arrivando anche sul palco del Festival di Sanremo con Pippo Baudo.

Anna Falchi è stata protagonista di tre calendari, l'ultimo dei quali è stato una sorta di omaggio a Max Biaggi,

"Fuego"

suo compagno dell'epoca. "Non pensavo di fare il terzo, diciamo che è un regalo al mio fidanzato. - ha spiegato la conduttrice in una intervista a- Sono i giornali che ci vogliono in crisi, noi andiamo d’amore e d’accordo, non litighiamo mai".

Rivediamo l'intervista integrale rilasciata da Anna Falchi nel 1999.