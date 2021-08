Anche Alberto Castagna fu vittima di "Scherzi a Parte" negli anni 90

"Abbiamo girato due ore di trasmissione e non è successo niente, ora tutto?". Alberto Castagna impazzisce mentre cerca di cantare un brano in fase di registrazione. All'improvviso non funziona nulla: il microfono gracchia, il gobbo non è leggibile, gli assistenti non controllano la rabbia, la regista lo interrompe.

Il conduttore di "Stranamore" è vittima inconsapevole di "Scherzi a Parte". "Il primo che fa casino lo apro come una cozza", si sfoga a un certo punto. "Tagliate qui la trasmissione e basta". Si alza e torna in camerino, esasperato. Poco dopo ci si mette anche il pubblico, che si lamenta del trattamento ricevuto e minaccia di andarsene. Poi la rivelazione, arrivata proprio dal pubblico - "Lei è su Scherzi a Parte" - e gli applausi.