Ambra Angiolini accoglie Digital Boy e Asia a "Non è la Rai" 1994

Nel 1994 alla "corte" di Ambra Angiolini e delle ragazze di "Non è la Rai" erano ospiti i Digital Boy insieme ad Asia, nome d'arte di Sharon Rose Francis. Il loro singolo "The mountain of king", trasforma per un istante lo studio del seguito programma di Italia 1 ideato da Gianni Boncompagni in una discoteca con le giovanissime debuttanti che si scatenano sulle note della hit dance del momento. Prima di esibirsi però Asia regala ad Ambra e alle ragazze un altro assaggio intonando "Feeling good", brano cult composto da Anthony Newley e Leslie Bricusse per il musical del 1965 "The Roar of the Greasepaint - The Smell of the Crowd", poi interpretato da numerosi cantanti tra cui Nina Simone, Frank Sinatra Jr., Micheal Bublè e Ed Sheeran. Fondato da Luca Pretolesi il gruppo Digital Boy ha scalato le classifiche portando in Italia la musica tecno, all'epoca appannaggio del mercato nord europeo.

"The mountain of king" parla di fratellanza nel solco dell'insegnamento di Martin Luther King e in Italia tocca per 4 settimane il primo posto in classifica. Rivediamo l'esibizione di Digital Boy e Asia a "Non è la Rai" nel 1994.