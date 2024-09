Alessandra Faiella e la comunicazione durante il sesso a "Zelig 1" del 2013

"È stato scientificamente provato - esordiva l'attrice milanese -, gli uomini e le donne comunicano in modo completamente diverso. La donna ama comunicare, analizzare, sviscerarsi. Sostanzialmente è una grandissima vespa in c**o. L'uomo, invece, comunica solo per dare informazioni. Non ci si capisce: la donna dice una cosa e ne intende un altro. 'Fai come ti pare', significa 'La pagherai'. L'uomo invece è più semplice: 'ho fame', significa 'ho fame", 'andiamo a ballare' significa 'mi piacerebbe fare sesso con te'".