Ale e Franz e il viaggio in Egitto a "Zelig Circus" 2003

Franz vorrebbe andare in vacanza in Egitto e chiede consigli ad Ale

Vi ricordate Ale e Franz a "Zelig Circus"? Nel 2003 il duo comico sul placo dello show discuteva su una possibile vacanza in Egitto da parte di Franz che chiedeva consiglio ad Ale. "Vado in vacanza sa, voglio prendere una vacanza e andare in Egitto, mi piacerebbe" esordisce Franz. "Anche a me piacerebbe tanto che lei ci andasse!" Ha replicato Ale un po' irritato.

"Lei quando c'è stato c'erano già le piramidi?" Chiede Franz mentre Ale si prepara a liquidarlo con una delle su risposte ironiche: "No era tutto un cantiere, c'era il faraone con il geometra e piastrellista che diceva dove voleva la piramide a punta e di fare attenzione ai geroglifici" conclude il duo comico con ironia.