Aldo Giovanni e Giacomo e la neve in sardo a "Mai dire Gol" 1994

Secondo Aldo Giovanni e Giacomo come si dice neve in sardo? Lo spiegano a "Mai dire Gol" 1994 nei panni dei cognati sardi. Baffoni, abiti tradizionali e coppola, i tre comici entrano in studio ballando una danza tipica folkloristica che però sfocia subito in una lite. A quel punto Nico, interpretato da Giovanni Storti, costringe i suoi parenti di sangue a giocare a carte su un tavolino a parte e si intrattiene a parlare con la Gialappa's Band sulle partite della Serie A. A quanto sostiene il simpatico Nico il balletto era per festeggiare la vittoria in campionato del Cagliari sul Brescia, resa possibile anche grazie a una inaspettata nevicata.

Incalzato dalle domande a bruciapelo della Gialappa's Band, Nico spiega a suo modo come la neve in Sardegna sia un fenomeno raro e come tale si possa chiamare in diversi modi: "un nome per ogni fiocco", dice, naturalmente sono nomi in dialetto difficili da pronunciare, tutti salvo uno: l'immancabile Franco. Rivediamo il video della gag Aldo Giovanni e Giacomo nei panni dei cognati sardi a "Mai dire Gol".