Aldo Giovanni e Giacomo nei panni dei "Good All Boys" a "Mai dire Gol" 1995

Ve li ricordate i "Good All Boys"? Nel 1995 Aldo Giovanni e Giacomo con Marina Massironi si esibirono a "Mai dire Gol" nei panni dell'esilarante gruppo folk country dell'Oklahoma. Dal Midwest agli studi della trasmissione di Italia 1: il conduttore di quell'edizione Claudio Lippi presentò alla Gialappa's Band il complesso americano come vere star internazionali. Armati di birra, fruste e un banjo i Good All Boys fecero il loro ingresso in studio e mostrando un grande boccale di birra proposero un "cin cin" ben lontano dal tradizionale brindisi che si fa nei saloon.

Insieme a Marina Massironi Aldo, Giovanni e Giacomo hanno dato vita a decine di personaggi e gag prima a teatro e poi all'interno del programma di Italia 1. Nel 1997 il successo portò il trio comico a girare insieme alla Massironi il loro primo film: "Tre Uomini e una Gamba", un cult tra le pellicole comiche italiani di fine anni Novanta. Di recente il trio è stato ospite a "Verissimo" per presentare il nuovo film "Il Grande Giorno".

Rivediamo il video a "Mai dire Gol".