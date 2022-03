Ai "Telegatti" 1987, Lucio Dalla canta "Caruso"

Lucio Dalla ha trascorso la sua vita a emozionare il grande pubblico grazie a brani diventati pietre miliari della musica italiana. Tra questi impossibile non citare "Caruso", canzone scritta dall'artista bolognese nel 1986 e ancora oggi reinterpretata in ogni angolo del mondo.

È proprio con l'esibizione di questo brano ai "Telegatti" del 1987 che vogliamo ricordare il cantautore bolognese. Una melodia che, per quello che descrive e per come è stata scritta e cantata, si è ispirata tantissimo alla canzone napoletana, e non soltanto per quel "Te voglio bene assaje" dove grido e poesia si fondono e si confondono.