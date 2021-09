Molti si saranno scatenati sulle note di "The Rhythm of the Night", brano della cantante italiana Corona, pubblicato il 5 novembre 1993. In Italia è stato il singolo più venduto del 1994 ed è una delle canzoni "eurodance" più rappresentative degli anni Novanta.

Nel corso degli anni sono state realizzate numerose cover di questo brano: una è quella del 2008 degli Ex-Otago, mentre il 9 ottobre 2013 il gruppo inglese Bastille rifece la canzone e la pubblicò nell'lbum "All This Bad Blood".

Nel 2019 la canzone è stata campionata per il brano "Ritmo (Bad Boys for Life)" dei Black Eyed Peas e di J Balvin, incluso nella colonna sonora del film "Bad Boys for Life".

Riascoltiamola nella versione originale sul palco del Festivalbar, durante la finale del 1994.