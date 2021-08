Nati a Basildon, nelle vicinanze di Londra, nel 1980, i Depeche Mode sono tra le band di elettronica più famose e influenti al mondo. Capitanati da Dave Gahan, con le loro canzoni hanno attraversato quattro decadi, affermandosi prima all'interno della scena synth pop inglese, poi arrivando a toccare il pop rock e la new wave.

In carriera hanno venduto oltre 100 milioni di dischi e pubblicato quattordici album in studio, di cui l'ultimo, "Spirit", è uscito nel marzo 2017.

Nel video li rivediamo a "Festivalbar" del 1987, quando hanno cantato i loro successi del momento: "Never Let Me Down Again" e "Strangelove". Entrambi i brani sono contenuti in "Music for the Masses", sesto disco dei Depeche Mode.