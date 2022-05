1995, Mike Bongiorno racconta il suo arrivo a TeleMilano 58

Mike Bongiorno

TeleMilano 2

conduttore

, nato il 26 maggio 1924 e considerato tra i padri fondatori della televisione in Italia, racconta il suo primo giorno a. "Un amico fotografo un giorno mi chiese se avevo voglia di fare un'intervista per una piccola televisione via cavo a Milano 2 fatta da gente molto simpatica. Ai tempi non sapevo neanche cosa fosse Milano 2 - confida il- Non avrei mai immaginato di farne parte un giorno".

Volto chiave per il successo del neonato canale

Mike Bongiorno

Giorgio Medail

conduttore televisivo

, all'anagrafe Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, ricordae l'intervista che il giornalista gli fece agli inizi. "Poi a un certo punto ho ricevuto una chiamata dal signor Silvio Berlusconi - continua il- mi chiese se ero d'accordo a lavorare co lui".