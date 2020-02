1953 nasceva Massimo Troisi: rivediamolo a “Popcorn” insieme a Mario Merola

Con quel suo dialetto napoletano “masticato” e la grande espressività gestuale Massimo Troisi è diventato non solo uno dei grandi attori del cinema italiano ma uno dei più amati dal pubblico. Nato il 19 febbraio 1953 a San Giorgio a Cremano, Napoli, ha iniziato la sua carriera sui palchi teatrali.

Poi con Lello Arena ed Enzo Decaro ha creato il trio La Smorfia riuscendo a raggiungere il grande schermo. “Ricomincio da tre”, “Non ci resta che piangere”, "Pensavo fosse amore... invece era un calesse" e il “Postino”, grazie a cui ottenne una candidatura agli Oscar, sono solo alcuni dei suoi film più famosi. In questa intervista datata 1981 Massimo Troisi risponde alle domande di “Popcorn” con la sua simpatia e irriverenza: “Io qua? Non so nemmeno che ci faccio”.