Fabrizio Bracconeri è Bruno Sacchi ne "I ragazzi della III C" nel 1987

Serie made in Italy, trasmessa da Italia 1 dal 1987 al 1989, "

I ragazzi della III C

liceo "Giacomo Leopardi"

" racconta le vicende di una classe dell'immaginariodi Roma nel corso dell'anno scolastico.

Particolarmente innovativa

tre stagioni

per il periodo in cui è stata realizzata, è durata, per un totale di 33 episodi, spesso ritrasmessi sulle reti Mediaset.

Tra i

personaggi principali

Bruno Sacchi,

dal cuore buono

molto coccolato dai genitori

spesso il capro espiatorio

c'è anche il protagonista del video in alto:interpretato da Fabrizio Bracconeri. Sovrappeso,, è il tipico ragazzo di periferia,e poco esperto del mondo esterno, che finisce per esseredei compagni di classe.