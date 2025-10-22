Sideius, ecco un nuovo centro per favorire la trasformazione tecnologica delle aziende clienti

Sideius è la nuova realtà identitaria di TEC Eurolab, eccellenza italiana che da oltre 30 anni offre servizi di testing personalizzati per il controllo qualità di materiali ad alta specializzazione. TEC Eurolab negli anni si è evoluta portando alla creazione del nuovo brand, Sideius: una realtà che ingloba tutte le competenze tecniche trasversali maturate dall’azienda emiliana, integrandole con servizi consulenziali e formativi ad alto valore aggiunto, con l’obiettivo di accompagnare le aziende clienti in ogni fase della loro trasformazione tecnologica, dalla formazione delle risorse alla validazione dei materiali, fino alla progettazione di test complessi e all’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi.
© Ufficio stampa
TEC Eurolab negli anni non si è mai accontentata di offrire servizi ma ha sempre voluto creare valore: con questa filosofia, diventata anche una metodologia operativa, la società si è distinta, ha conquistato quote di mercato ed è cresciuta sia nei numeri sia nelle competenze. I costanti investimenti in tecnologia, risorse, formazione e una cultura del lavoro che promuove una visione strategica, l’ascolto del cliente e la precisione tecnica come valori primari hanno portato la realtà emiliana a un elevato livello di innovazione e ad essere riconosciuta come riferimento nel panorama industriale tecnologico.
Il laboratorio è sempre stato il cuore pulsante di TEC Eurolab all’interno del quale si svolgono tutt’oggi analisi, test engineering e controlli non distruttivi, dove si sviluppano nuove idee e soluzioni a supporto delle aziende manifatturiere. La formazione avanzata per settori industriali ad alta specializzazione e la certificazione di competenze e processi per garantire eccellenza e conformità agli standard completano il quadro dei servizi messi in campo dalla società guidata da Paolo e Marco Moscatti, rispettivamente nei ruoli di Presidente e CEO, da Luca Moscatti, CEO della business unit Skillantis, e da Alberto Montagnani, nel ruolo di Vicepresidente.
Oggi TEC Eurolab ha raggiunto un livello di maturità tecnologica, strategica e innovativa tale da consentirle di collaborare con i grandi dell’automotive e del settore spazio e difesa.
L’evoluzione della sua offerta, delle competenze e dell’architettura organizzativa hanno determinato anche la necessità di un nuovo “contenitore”, uno spazio che contenesse la nuova complessa struttura operativa aziendale e fosse in grado di esprimere una nuova value proposition e un rinnovato e più adeguato posizionamento sul mercato. Sideius è esattamente questo: il brand, il contenitore, l’architettura in grado di rappresentare l’evoluzione organizzativa e operativa costruita negli ultimi anni da TEC Eurolab.