Sideius, ecco un nuovo centro per favorire la trasformazione tecnologica delle aziende clienti

TEC Eurolab negli anni non si è mai accontentata di offrire servizi ma ha sempre voluto creare valore: con questa filosofia, diventata anche una metodologia operativa, la società si è distinta, ha conquistato quote di mercato ed è cresciuta sia nei numeri sia nelle competenze. I costanti investimenti in tecnologia, risorse, formazione e una cultura del lavoro che promuove una visione strategica, l’ascolto del cliente e la precisione tecnica come valori primari hanno portato la realtà emiliana a un elevato livello di innovazione e ad essere riconosciuta come riferimento nel panorama industriale tecnologico.