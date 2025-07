Roberto Bonati presenta il nuovo lavoro del trio Madreperla: "Parfois la nuit"

Ha inciso per le etichette ECM, Soul Note, Splasc(h) Records, MM Records, ParmaFrontiere, CAM, Imprint Records, Nueva, Giulia. "Sia Gabriele che Luca sono stati miei allievi - racconta Roberto Bonati - È stato bello lavorare con loro, ci conosciamo ormai da molti anni; sono due musicisti diversi: Perciballi è un creatore di suoni, crea paesaggi sonori e momenti particolari. Gabriele Fava ha un modo particolare, che sembra ispirarsi al jazz del nord Europa. Io Luca e Gabriele, abbiamo caratteristiche musicali differenti, ma anche complementari. Ci piaceva fissare su disco la nostra collaborazione, per questo lo scorso anno siamo entrati in studio per realizzarlo".