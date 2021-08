Ricordate la mitica sigla di "Stranamore"?

Schermo bianco attraversato da Cupido e "All You Need Is Love" dei Beatles in sottofondo. "Stranamore" cominciava così: la sigla rimasta iconica si apriva presentando il conduttore, Alberto Castagna, e proseguiva introducendo tutto lo staff. La trasmissione è andata in onda dal 1994 al 2009 con alcune brevi interruzioni. Castagna lo ha condotto fino al 2005, quando è mancato. Tra il 2006 e il 2009 il programma è passato invece a Emanuela Folliero.

Un format semplice che ricorda in parte "C'è posta per te": coppie in crisi che cercano di ricostruire la relazione tramite la mediazione del salotto televisivo. Nel 1994 ha vinto il Telegatto come programma dell'anno.