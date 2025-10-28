Relai, l’app Bitcoin svizzera, ottiene la licenza MiCA in Francia

Finora la società ha costruito una base utenti fedele e altamente coinvolta in Svizzera e in Italia, ma punta ora a far conoscere Bitcoin a un numero ancora maggiore di persone attraverso la sua piattaforma. Con la licenza MiCA, Relai potrà estendere i propri servizi regolamentati agli utenti dell’UE, offrendo funzionalità progettate per migliorare accessibilità e trasparenza, tra cui: