Quattordici anni fa moriva Mario Merola: rivediamolo con Massimo Troisi

Sono passati 14 anni da quando Mario Merola ci ha lasciati. Cantante, attore, compositore e personaggio televisivo era soprannominato il "Re della sceneggiata", a testimonianza della dimensione nazionale e dell'incredibile successo che ha dato a un genere tipicamente regionale.

Il celebre artista napoletano, nato il 6 aprile del 1934 si è spento a Castellammare di Stabia il 12 novembre del 2006, e oggi lo vogliamo ricordare in un’intervista del 1981 in cui assieme a Massimo Troisi, ospiti al Teatro Ariston di Sanremo, rispondeva alle domande di "Popcorn". "La gente mi vuole bene, anche qui ho avuto tante manifestazioni d’affetto", dichiarava Merola che per la prima volta in quella occasione si trovò ospite della kermesse musicale.