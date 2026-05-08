A Roma il Premio Guido Carli: da Riccardo Cocciante a Lorella Cuccarini, tutti i vincitori

I premiati di quest'anno sono: Niccolò Branca, presidente e ad Gruppo Branca International, che ha compiuto 180 anni; Riccardo Cocciante, protagonista del panorama musicale mondiale; Don Antonio Coluccia, da anni sotto scorta per la sua lotta contro la criminalità e le dipendenze nel quartiere romano di San Basilio; Lorella Cuccarini, da 40 anni stella dello spettacolo; la giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fagnani; Mario Faro, ad Vivaio Piante Faro; l'attrice Anna Ferzetti, reduce dai successi de La grazia e Domani interrogo; Pierroberto Folgiero, ad Fincantieri; il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo; Giuseppe Marsocci, ad Gruppo Armani; Renato Mazzoncini, ad e direttore generale A2A, multiutility impegnata nei complessi processi di trasformazione energetica e ambientale; Antonio e Nadia Santini, alla guida del ristorante stellato Dal Pescatore.