A Roma il Premio Guido Carli: da Riccardo Cocciante a Lorella Cuccarini, tutti i vincitori

Una festa del successo etico, con un filo conduttore: l'impegno sociale. Sul palco della XVII edizione del Premio Guido Carli, nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, sono salite eccellenze italiane, dall'economia alla moda, dal cinema alla musica, insieme a figure coraggiose che si sono dedicate agli ultimi. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Guido Carli - presieduta da Romana Liuzzo in memoria dello statista che fu governatore della Banca d'Italia e ministro del Tesoro - è stata insignita della Medaglia del presidente della Repubblica. Ecco i premiati di quest'anno.
I premiati
I premiati di quest'anno sono: Niccolò Branca, presidente e ad Gruppo Branca International, che ha compiuto 180 anni; Riccardo Cocciante, protagonista del panorama musicale mondiale; Don Antonio Coluccia, da anni sotto scorta per la sua lotta contro la criminalità e le dipendenze nel quartiere romano di San Basilio; Lorella Cuccarini, da 40 anni stella dello spettacolo; la giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fagnani; Mario Faro, ad Vivaio Piante Faro; l'attrice Anna Ferzetti, reduce dai successi de La grazia e Domani interrogo; Pierroberto Folgiero, ad Fincantieri; il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo; Giuseppe Marsocci, ad Gruppo Armani; Renato Mazzoncini, ad e direttore generale A2A, multiutility impegnata nei complessi processi di trasformazione energetica e ambientale; Antonio e Nadia Santini, alla guida del ristorante stellato Dal Pescatore.
Romana Liuzzo: "Rendiamo omaggio al connubio tra talento e attenzione agli ultimi"
Il saluto iniziale è stato affidato a Romana Liuzzo. "La battaglia contro l'indifferenza è al centro della 17esima edizione del Premio Guido Carli - ha sottolineato Liuzzo -. Riconoscendo il valore di chi semina speranza, dalle istituzioni alle imprese, dalla cultura allo spettacolo, rendiamo omaggio al connubio tra talento e attenzione agli ultimi. Carli ce lo ha insegnato: non c'è progresso se qualcuno resta indietro".
Le parole di Fitto, Piantedosi e Crosetto
Dopo il saluto iniziale di Liuzzo, il video-intervento del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, il video-messaggio del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la lettera del ministro della Difesa Guido Crosetto. "Il Premio Guido Carli fa qualcosa di essenziale - ha spiegato Fitto -. Ci ricorda che dietro le politiche ci sono le persone, che l'economia ha bisogno di un'anima, come diceva Carli, e che quell'anima si costruisce con scelte quotidiane di responsabilità, di coraggio e di restituzione".
"La sicurezza - ha affermato Piantedosi - nasce anche dalla qualità delle relazioni, dalla capacità delle istituzioni di essere vicine ai cittadini, soprattutto nei luoghi dove solitudine e degrado rischiano di trasformarsi in nuove vulnerabilità. In questo spirito si inserisce il progetto avviato a San Basilio grazie alla collaborazione tra il ministero dell'Interno, la Prefettura di Roma, la Fondazione Guido Carli e Don Antonio Coluccia. La creazione della Agorà della Gentilezza con la piantumazione degli ulivi in piazza Aldo Bozzi non rappresenta soltanto un intervento di riqualificazione urbana. È un segnale simbolico ma anche tangibile della presenza dello Stato".
"La figura di Guido Carli continua a rappresentare un punto di riferimento solido e concreto. Protagonista di scelte decisive per l'Italia, tra cui la firma del Trattato di Maastricht nel 1992, ha contributo in modo determinante al percorso europeo del nostro Paese, ispirando una visione di Stato fondata sull'equilibrio tra rigore e sviluppo", scrive il ministro Crosetto.
La cerimonia
La cerimonia, condotta dalla giornalista Veronica Gentili, è stata aperta dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il primo cittadino ha ringraziato la Fondazione Carli "perché rinnova l'eredità di Carli attraverso la valorizzazione della nostra comunità nazionale, delle figure che hanno saputo accompagnare talento e successo con la capacità di sentirsi parte della comunità stessa, di aiutare crescita e sviluppo mantenendo l'attenzione ai più fragili, di porsi obiettivi alti senza lasciare indietro nessuno".
Durante la cerimonia, il giovane cantautore e attore Leo Gassmann ha tenuto una live performance con il brano Naturale portato a Sanremo. Hanno preso parte alla serata anche tantissimi giovani: i ragazzi di PizzAut e della Palestra della Legalità di San Basilio; delegazioni delle Scuole dei Carabinieri e della Polizia di Stato; studenti della Luiss e dell'Istituto Villa Flaminia di Roma.
La giuria
Ad assegnare i riconoscimenti - una medaglia in bronzo raffigurante l'effige di Carli coniata dal Poligrafico e Zecca dello Stato - la giuria composta da Nico Acampora, Fondatore PizzAut; Ornella Barra, presidente The Boots Group; Domitilla Benigni, Ceo&Coo Elettronica; Urbano Cairo, presidente Cairo Communication e Rcs; Gino Cecchettin, Fondazione Giulia Cecchettin; Francesco Cerea, general manager Da Vittorio; Claudio Descalzi, ad Eni; Debora Paglieri, ad Paglieri SpA; Claudia Parzani, presidente Borsa Italiana; Paolo Perrone, presidente IPZS; Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Stefano Sala, presidente e ad Publitalia '80; Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo MSC Cruises.
Gli ospiti
In platea 1.500 ospiti, tra cui il prefetto di Roma Lamberto Giannini, il questore di Roma Roberto Massucci, l'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede Francesco Di Nitto e Pasquale Terracciano, già ambasciatore in Russia. Presenti imprenditori come Stefano Pessina; Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera; la giornalista Costanza Calabrese, l'attrice Claudia Gerini con il compagno, il manager Riccardo Sangiuliano, e la conduttrice Eleonora Daniele; ex premiati come Padre Paolo Benanti, presidente della Commissione governativa sull'Intelligenza artificiale, e Roberto Bezzi, presidente di San Patrignano Società Cooperativa Agricola. Per la stampa, il direttore del TG1 Gian Marco Chiocci, il direttore di La7 Enrico Mentana, il direttore del Messaggero Roberto Napoletano, il direttore di Adnkronos Davide Desario, il direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, la direttrice di Formiche.net Valeria Covato.