A Roma la XVII edizione del premio Guido Carli

Ad assegnare i riconoscimenti - una medaglia in bronzo raffigurante l'effige di Carli coniata dal Poligrafico e Zecca dello Stato - la giuria composta da Nico Acampora, Fondatore PizzAut; Ornella Barra, presidente The Boots Group; Domitilla Benigni, Ceo&Coo Elettronica; Urbano Cairo, presidente Cairo Communication e Rcs; Gino Cecchettin, Fondazione Giulia Cecchettin; Francesco Cerea, general manager Da Vittorio; Claudio Descalzi, ad Eni; Debora Paglieri, ad Paglieri SpA; Claudia Parzani, presidente Borsa Italiana; Paolo Perrone, presidente IPZS; Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Stefano Sala, presidente e ad Publitalia '80; Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo MSC Cruises.