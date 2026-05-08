A Roma la XVII edizione del premio Guido Carli

Oggi, alle 17.30, si tiene la XVII edizione del Premio Guido Carli nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. La cerimonia si apre con l'intervento della presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo, cui segue il video-intervento del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e il video-messaggio del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ad aprire i lavori, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L'evento è condotto dalla giornalista Veronica Gentili.
La giuria
Ad assegnare i riconoscimenti - una medaglia in bronzo raffigurante l'effige di Carli coniata dal Poligrafico e Zecca dello Stato - la giuria composta da Nico Acampora, Fondatore PizzAut; Ornella Barra, presidente The Boots Group; Domitilla Benigni, Ceo&Coo Elettronica; Urbano Cairo, presidente Cairo Communication e Rcs; Gino Cecchettin, Fondazione Giulia Cecchettin; Francesco Cerea, general manager Da Vittorio; Claudio Descalzi, ad Eni; Debora Paglieri, ad Paglieri SpA; Claudia Parzani, presidente Borsa Italiana; Paolo Perrone, presidente IPZS; Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Stefano Sala, presidente e ad Publitalia '80; Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo MSC Cruises.
La performance di Leo Gassmann
Tra i temi della cerimonia non solo economia, imprenditoria, istituzioni, ma anche cinema, moda e musica. E impegno sociale, comune denominatore di tutti i dodici premiati di questa XVII edizione. Durante l'eveento, prevista la performance live di Leo Gassmann, in prima linea contro bullismo e cyberbullismo.