A "Popular" Viola Nocenzi parla del suo libro di poesie, "Poesie da parati"

"Inoltre scrivendo il libro - prosegue la Nocenzi -, l’ho fatto come se componessi musica, ero all’estero, non avevo a disposizione il pianoforte ed ho cercato di esprimere ciò che sentivo attraverso la scrittura. Il libro è andato esaurito in una sola giornata al momento della sua uscita, con la prima stampa tutta sold out, quindi non più ordinabile dal distributore. 'Poesie da Parati' è alla terza ristampa, cosa che per la poesia non accade così facilmente; il libro è stato definito un 'caso editoriale' al recente festival Internazionale di Genova. Ho scelto per pubblicarlo la casa editrice Pendragon creata da Roberto Roversi, che insieme a Pier Paolo Pasolini, fondò rivista letteraria 'Officina' nel 1955. Roversi fu anche il creatore dei testi delle canzoni di Lucio Dalla, nei primi anni 70. Non è un caso che Roversi, Pasolini e lo stesso Lucio Dalla siano i miei riferimenti, anche in campo poetico. Cito anche Alda Merini, sono molto legata e lei come persona e come figura, poi Giuseppe Ungaretti, uno dei grandi della letteratura italiana, un poeta che mi emoziona ogni volta che lo leggo".