A "Popular" Musica da Casa Menotti

Torna anche quest'anno Musica da Casa Menotti, una serie di concerti, nella suggestiva cornice di quella che fu la residenza del fondatore del Festival dei due mondi di Spoleto e che oggi è centro di documentazione del Festival stesso. Il museo Casa Menotti è divenuto negli anni un luogo votato alla musica, ospitando artisti di diversa estrazione e provenienti da ogni parte del mondo. Musica da Casa Menotti, grazie al direttore artistico Federico Mattia Papi, ha aumentato di anno in anno il suo prestigio. Così lo stesso Federico Mattia Papi ripercorre la sua esperienza Musica da Casa Menotti: "Nacque su impulso della Fondazione Monini già dal 2012 e dal 2022 è entrata stabilmente a far parte del cartellone del Festival dei due mondi; una collaborazione questa che ci gratifica in maniera particolare. Siamo in sinergia con una rete di Conservatori ed istituzioni musicali di alto livello: tra le altre la Juilliard School di New York, la Royal Academy di Londra, la Royal Danish Academy di Copenaghen e le Dimore del Quartetto. Il nostro scopo in questi anni è stato quello di far conoscere giovani musicisti, che sono alla fine del ciclo di studi universitari che arrivano a Spoleto per esibirsi a Casa Menotti".