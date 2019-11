"Popular" incontra Roberta di Mario

"E' stata una lunga attesa - racconta Roberta - volutamente abbiamo presentato uno alla volta diversi brani contenuti nel disco, come 'Valzer in A Minor', che è stata la colonna sonora dello spot Tiscali o ancora 'Leda And The Swan', presentato a Milano nel corso del Festival Pianocity. 'Spoken' vede invece la recitazione di Andrèe Ruth Shammah che intepreta testi di Alessandra Sarchi, scrittrice finalista nella cinquina al Premio Campiello 2017"



Come mai ha deciso di intitolare il disco "Disarm"?

"Disarm" sta a significare il concedersi, l'abbandonarsi, il lasciarsi andare. Nell'incipit di questo disco non ho voluto scrivere che quattro parole e cioè: "disarmati, lascia che sia": Spero che con l'ascolto del disco il pubblico si lasci andare. "Disarm" rappresenta per me una sorta di regalo per l'ascoltatore, con l'aupicio che ascoltando il disco possa raggiungere un forte benessere interiore.



Sei soddisfatta del risultato finale?

Sì, lo considero il mio lavoro migliore, in "Disarm" mi identifico completamente, anche se per quanto mi riguarda, il pezzo migliore non è ancora stato composto. Il meglio secondo me deve ancora arrivare. In "Disarm" sono riuscita a raccontare tanto, ho cercato di inserire nell'album quante più sensazioni personali, provate e raccolte in questi due anni. Il disco si rifà anche al periodo che tutti noi stiamo vivendo: complicato, difficile e spesso confuso.



Lunedì la presentazione di "Disarm", alla Feltrinelli di Piazza Piemonte..

E' bellissimo poter avere un contatto diretto con il pubblico, dare vita ad una sorta di scambio tra chi suona e chi ascolta. Lo scopo è quello di suscitare emozioni e creare un'energia particolare, diversa da quella dello studio di registrazione. In futuro sarebbe bello poter realizzare per me un live "vero"" con il pubblico.



"Disarm" contiene 15 tracce, di cui 11 inedite, scritte, arrangiate e interpretate da Roberta Di Mario.