A "Popular" Giulio Cesare Ricci parla del Galà dell'Alta Fedeltà

Un Giulio Cesare Ricci raggiante quello che ci onoriamo di ospitare a "Popular", conscio di essersi ritagliato uno spazio importante, in un settore non facile come quello dell'Alta fedeltà e della riproduzione della musica di qualità. "Con professionalità, entusiasmo ed emozione - racconta Ricci -, cercando anche di trovare rapporti ottimali con le aziende e relazionandomi con il pubblico, anche in momenti particolari come quello attuale, si possono raccogliere i frutti. Un'impostazione che per me è una ragione di vita; come discografico con la mia etichetta Foné non sarei riuscito a tagliare il traguardo dei 40 anni di attività, senza avere davanti a me una visione chiara".