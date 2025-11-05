Polaris Festival: Top DJ in alta quota

Da tantissimi anni la vicina Svizzera è diventata una delle destinazioni più costanti per la musica elettronica in alta quota. A pochi chilometri dalle regioni del Nord Italia, tra località turistiche e centri alpini, si è consolidata una programmazione che richiama pubblico da tutta Europa. Festival, club di montagna e spazi culturali hanno costruito una rete che si sviluppa soprattutto dall’autunno a primavera. In questo contesto, un ruolo centrale lo ricopre Verbier (Canton Vallese) con Polaris Festival, che dal 21 al 23 e dal 27 al 29 novembre 2025 festeggerà la sua decima edizione.