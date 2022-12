Per un mondo che invecchia, nascono nuovi mercati di consumo

Ormai abbiamo una generazione Silver che ragiona diversamente da chi era over 65 vent'anni fa e, se non ti senti vecchio... non compri prodotti per vecchi. I brand quindi oggi devono capire che il tema dell’anzianità non riguarda più solo la sanità e le assicurazioni ma anche tutta una serie di prodotti e servizi che possano aiutare i Silver Consumer a vivere una vita più lunga, più confortevole e più ricca di significato.

Ci troviamo davanti ad una popolazione Silver che non ha solo bisogni ma desideri da soddisfare e che rappresenta per le imprese una grande opportunità. Al momento, infatti, la popolazione matura, pur possedendo ampie disponibilità economiche, è sotto-serviti e parliamo di viaggi, abbigliamento, intrattenimento, domotica, mobilità, wellness e beauty.

E proprio questo ultimo settore si sta già attivando e sta imparando a decifrare il corretto linguaggio per vendere sul mercato i propri prodotti a una generazione di donne e uomini che invecchia ma che di questo processo, fa un punto di orgoglio. La consapevolezza di sé raggiunta senza rinnegare nulla ma nella migliore versione di se stessi.

Invertire il processo di invecchiamento tramite apposite terapie è la nuova frontiera della geroscienza è la scommessa su cui stanno puntando sia i massimi nomi della biogerontologia sia gli investitori.

E si sta muovendo anche il mercato immobiliare e Senior Service con innovative soluzioni residenziali che contemplano appartamenti arredati e completamente indipendenti ma con tutti i servizi dedicati come assistenza h24, sistema di allarme collegato per ogni abitazione e di domotica che monitora lo stato di salute in certi casi di pericolo. "Stiamo lavorando da quasi dieci anni su questo settore 'Senior Service' che si rivolge al target Silver e abbiamo visto già un significativo cambiamento - commenta Paolo Pedroni, AD di Mamma Mia ADV - serve in generale un cambio di veduta per affrontare il futuro anche nel modo di comunicare ai 'Silver', slegandosi dal numero anagrafico delle persone".

D'altronde, un segnale del protagonismo crescente dei senior sono le campagne pubblicitarie con testimonial over 65, in cui rompono gli schemi anagrafici e gli stereotipi estetici e culturali. E poi ci sono le senior influencer che spopolano su Instagram, esponenti del "greynaissance". Insomma chi sta per arrivare ai 50 anni e pensa che sia giunto il momento di rallentare sta sbagliando perché non tiene conto dei cambiamenti avvenuti in questi ultimi 20 anni.

Ormai definire le persone per la loro età è fuori moda. Un nuovo termine entrato nel vocabolario è "Perennials". Gina Pell - l'ideatrice del termine - afferma che Perennials sono persone over 40 accomunate da un modo di sentire piuttosto che dall’anagrafe. Gli stereotipi (ageism) sembrano destinati a lasciare il posto a una «perennialità» che può permettere di trovare forme di relazione non correlate passivamente all'anagrafe.

Pensiamo anche ai social influencer o a certi programmi TV (es: X-Factor o Tu si che vales) dove iniziamo a vedere over 60 che diventano icone anche per i Millennials. Da Iris Apfel, 101 anni a Jane Fonda 85 anni Patti Smith,75 anni a Richard Gere, 73 anni Madonna, 64 anni fino a Tom Ford, 61 anni. Queste persone sono sessantenni, settantenni, ultra-ottantenni. Pionieri, creativi, coraggiosi, curiosi, collaborativi, appassionati, stylemaker… fonte di ispirazione per tutte le età. Come dice l’esperta Gina Pell: "Anche i millennial sono perennials, così come lo sono gli ottuagenari e i bambini"... semplicemente una questione di forma mentale.



Fonte: Trendwatching KB "Generazione Perennials£ - KB Knowledge