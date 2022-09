Ospite a "Popular" il maestro Marco Angius che dirige "La porta Divisoria" di Fiorenzo Carpi

Belli” di Spoleto, per la prima mondiale de “La porta divisoria”, opera di Fiorenzo Carpi su libretto di Giorgio Strehler, tratto dal celebre racconto "La metamorfosi" di Franz Kafka. L'atto unico suddiviso in cinque quadri e rimasto incompiuto, va in scena in scena al Teatro Caio Melisso nell'ambito della 76esima edizione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

La prestigiosa manifestazione umbra, ha affidato ad Alessandro Solbiati la composizione del quinto quadro, la riduzione per ensemble è stata invece affidata a Matteo Giuliani. La regia è di Giorgio Bongiovanni, con le scene di Andrea Stanisci, i costumi di Clelia de Angelis e le luci di Eva Bruno. Aiuto regia Biancamaria D’Amato.

Rimasta per anni nell’Archivio Storico del Piccolo Teatro di Milano, “La porta divisoria” era stata commissionata a Carpi attorno alla metà degli anni cinquanta dall’allora direttore artistico Victor de Sabata, ed era comparsa nei cartelloni della Piccola Scala delle stagioni del 1956/57 e 1957/58, senza andare però mai in scena.

Il testo di Strehler ripercorre la trama del racconto kafkiano, incentrandosi, attraverso la vicenda di Gregorio, sui temi dell’incomunicabilità e dell’emarginazione del diverso.

Il nostro incontro con il maestro Marco Angius parte dalle esperienze con il Teatro Lirico Sperimentale.

"Il mio rapporto con Spoleto è di lunga data" spiega Angius: "Dal momento che debuttai qui nel 2007. In questi anni quasi tutte le opere che ho diretto erano prime assolute; "La porta Divisoria", rispetto alle altre da me realizzate a Spoleto, ha una particolarità: è incompiuta e non è stata scritta da un compositore vivente.

Come ha "scoperto" questa opera di Carpi?

Non ne conoscevo l'esistenza, fino a quando non mi è stato detto di occuparmene dal Teatro Lirico Sperimentale.

"La Porta Divisoria" è scritta in maniera fedele a Strehler quindi aderente ad una forma teatrale, ma d’altro canto anche con un aspetto musicale spigoloso, che risente del clima nel mondo della musica tipico degli anni ’50 e ’60, con l'inizio delle avanguardie e l’influenza della musica dodecafonica ad esempio.

La vocalità degli interpreti è molto vicina a quella della recitazione, parliamo infatti non di un’opera lirica vera e propria, ma di un'opera di teatro musicale in cinque quadri.

Trovo tutti i cantanti molto capaci ed all'altezza, ho lavorato con loro in perfetta sinergia.

L’opera evidenzia un aspetto di Fiorenzo Carpi, non conosciuto al grande pubblico

La parabola musicale di Carpi è, secondo me, simile per certi versi a quella di Morricone, Carpi ad esempio è passato alla storia per le musiche composte per gli spettacoli di Giorgio Strehler, ma ha realizzato anche molte composizioni che si rifanno alle avanguardie musicali.

Cercava di caratterizzarsi attraverso questa Opera, come un compositore di ricerca, quindi sperimentale.

"La Porta divisoria" sarà presentata a Spoleto in una forma che prevede un piccolo ensemble di musicisti, non l'opera originale di Carpi quindi, ma la sua riduzione, curata da Matteo Giuliani ed adattata alle scene del Teatro Caio Melisso.

Una tendenza questa di ridurre le opere sempre più diffusa negli ultimi anni.

La parte mancante è stata completata da Alessandro Solbiati e si interrompe nel momento cruciale: quello in cui la porta si spalanca e Gregorio, il protagonista, vede per la prima volta i suoi familiari, dopo essersi trasformato in un insetto, uno scarafaggio in particolare.

Dopo aver vissuto per oltre un mese questa condizione anomala e disumana, per la prima volta la porta si spalanca, evidenziando l'aspetto assunto dal protagonista.

Un'opera che sarà una grande sorpresa per il pubblico e per gli addetti ai lavori, dal momento non può scrivere qualcosa di non coerente allo spirito dell’Opera stessa.

Io ad esempio avrei voluto che il quarto quadro non fosse completato in maniera "classica", ma con un recitato di poche battute, come fossimo a teatro.

Opera incompiuta che ha richiesto un lavoro filologico importante

L'essere "incompiuta" per "La Porta divisoria" non è una cosa negativa, una mancanza, anche se non sapremo mai come Carpi avrebbe terminato l'opera.

Esiste una lettera che il compositore scrisse a Strehler dove il compositore immagina il finale, ma immaginare non è realizzare.

L'opera è in realtà un "work in progress", le bozze di stampa sono incomplete, su di esse si è basato Giuliani per completare l'Opera: si è trattato di una sorta di indagine, per capire cosa Carpi volesse realizzare.

Bongiovanni ha lavorato con Strehler ed è stato suo allievo, ha operato con estremo rigore, con una visione vicina a quella di un "gigante" del Teatro come fu Strehler.

Sul palcoscenico del Caio Melisso i cantanti vincitori o idonei dei Concorsi “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici di Spoleto 2021 e 2022, oltre a quelli che la Direzione artistica ha selezionato tra i cantanti che si sono presentati alle audizioni e cantanti vincitori delle scorse edizioni. A preparare i cantanti nei mesi precedenti la messa in scena, il maestro preparatore e collaboratore Antonio Vicentini.