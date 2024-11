Il medico consiglia...come prevenire e combattere i tumori della vescica e della prostata con le nostre difese naturali

Riassumendo, abbiamo evidenziato che, per la prevenzione di molti tumori è bene cercare di mantenere in “buona salute” le nostre difese immunitarie, sia con corrette abitudini alimentari che con uno stile di vita, ricorrere a un’alimentazione basata prevalentemente su cereali integrali, legumi, verdure di stagione, un po’ di frutta e semi oleaginosi e, solo occasionalmente, latticini e cibo di origine animale. Per quanto riguarda gli stili di vita, è necessario abolire l’uso di sigarette e limitare il più possibile il consumo di bibite con coloranti e con varie sostanze aggiunte. Come ben noto, ci sono indicazioni diverse per quanto riguarda il consumo di vino, se ne consiglia comunque un’assunzione moderata, evitando i super alcolici. Inoltre è bene ricordare che, siamo tutti inevitabilmente esposti a sostanze potenzialmente pericolose presenti nell’ambiente, sia a quelle utilizzate per uso domestico e sia a quelle chimiche utilizzate in agricoltura. È importante migliorare il rapporto con il proprio corpo, comprendere e superare le ferite della psiche, per agire sul sistema immunitario. Sappiamo che anche lo stress gioca un ruolo fondamentale per le nostre difese immunitarie. Per concludere, sarà molto utile: correggere l’alimentazione, modificare il proprio atteggiamento mentale e rafforzare l’organismo attraverso l’attività fisica. Si tratta di mettere in atto, nei propri comportamenti e nei rapporti con gli altri, una sorta di grazia che finisca per permeare anche la nostra biologia per far scaturire un sentimento di benessere e di gratitudine per la vita.