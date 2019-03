Mauro Ottolini presenta "Sea Shell - Musica per conchiglie"

Pubblicato da Azzurra Musica, esce il nuovo lavoro del compositore, trombonista e polistrumentista Mauro Ottolini , dal titolo "Sea Shell - Musica per Conchiglie" . Il progetto si compone di un cd e un cartoon, che rappresentano un atto di devozione all'ecosistema marino e ai problemi che lo mettono in pericolo, primo tra tutti l’inquinamento. Dopo aver approfondito l’uso delle conchiglie come strumento musicale, grazie agli insegnamenti del Maestro Steve Turre, Ottolini recupera conchiglie da tutte le parti del mondo, le ripara e le trasforma in strumenti musicali a fiato, talvolta a percussione. "Musica per Conchiglie" è un opera realizzata senza usare strumenti musicali convenzionali, fatta di suoni ottenuti esclusivamente suonando conchiglie provenienti dai mari di tutto il mondo. E' lo stesso Mauro gradito ospite a Jazz Meeting a parlarci del progetto.

E' una sperimentazione che ho iniziato diversi anni fa", dice Ottolini, "Quando iniziammo a creare suoni dalle conchiglie, aggiungendo altri suoni naturali come ad esempio il rumore dell'acqua del mare o anche di cicale o ancora utilizzando le sculture di Pinuccio Sciola che sfiorate danno dei suoni vicini a quelli dell'elettronica. Con l'aiuto di Maurilio Balzanelli, anche lui percussionista, abbiamo iniziato a sperimentare, accorgendoci che i suoni che riuscivamo a tirar fuori erano interessanti. Con noi c'erano anche Vincenzo Vasi, un geniale rumorista che usa i suoni più disparati e Gavino Murgia vocalità sarda particolarissima, vicina a quella dei Tenores. Con loro abbiamo costruito una musica senza l'aiuto di auto tunes o metronomi".



Nel disco ci sono altri ospiti prestigiosi...

Vinicio Capossela canta in "La Madonna delle Conchiglie" che aveva inciso nel suo album "Marinai Profeti e Balene". In quella occasione Vinicio mi chiese di suonare le conchiglie, nho partecipato alla registrazione del suo disco ed alla tournée, che è andata avanti per più di due anni. In questo caso il brano è suonato solamente con conchiglie e qualche percussione in un nuovo arrangiamento. poi c'è Vanessa Tagliabue Yorke che canta in "La Reina De Las Conchas", brano del quale ho pubblicato un video di animazione sulla storia del paguro Hermit alla continua ricerca di una nuova conchiglia come casa, ma il nostro piccolo animale non riesce a trovarla. Con l’aiuto della Regina delle conchiglie scendono negli abissi marini e incontrano solo immondizia e detriti, fino a che non trovano la loro casa nel relitto di un vascello. I cartoni animati sono la mia grande passione vorrei in futuro realizzare un filmato a cartoni animati di 40 minuti con la mia musica e la mia sceneggiatura, con lo staff che ha realizzato questo video, vale a dire: Hermes Mangialardo che si è occupato dell'animazione e della sceneggiatura, Piero Schirinzi che ha disegnato e Paolo Pinaglia che ha curato la post produzione del video.



Dal vivo avete già presentato il progetto?

Si, e lo abbiamo fatto proponendo al pubblico due diverse formazioni: un sestetto con Vincenzo Vasi, Antonio Coatti, Simone Padovani e Maurilio Balzanelli che ha sviluppato l'album con me suona vari tipi di percussioni. A completare il tutto il bassista Giulio Corini che nel suo curriculum annovera anche una collaborazione con Enrico Rava Abbiamo presentato il progetto al Festival di Trieste con grande successo. Poi ci siamo esibiti anche in duo: io e Vincenzo vasi che suona il basso ma anche il Theremin Il risultato in questo caso è molto vicino alla musica elettronica. Il 20 luglio presenteremo il progetto ad "Umbria Jazz".



In "Sea Shell" suonano:

Mauro "Otto" Ottolini - Conchiglie, Loop, fischietti di Matera, strumenti artigianali sardi costruiti con zucche e canne di bamboo di Mondo Usai, campanelli di bicicletta, acqua di rubinetto su piatti di metallo, tazzine e bicchieri rotti

Vinicio Capossela - Voce nel brano "La Madonna delle conchiglie"

Vanessa Tagliabue Yorke - voce

Vincenzo Vasi - Voce, giocattoli sonori rigenerati, rumors, immondizie di plastica

Gavino Murgia - Voce, percussioni tribali sarde, strumenti artigianali, materiale plastico percosso e barattoli

Rhys Waite - Cerimoniere musicista aborigeno: voce, didgeridoo

Maurilio Balzanelli - Percussioni, materiale percosso, strumenti ad acqua

Stefano Stefanoni - sound engineer, music coordinator

Coro Multietnico di voci bianche "Le Zucchine" diretto da Vanessa Tagliabue Yorke