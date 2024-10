Mauro MalavasI presenta la raccolta con inediti di Jimmy Villotti

Certamente, proprio per questo ho deciso di curare il restauro ed il remastering di questo doppio cd, che si compone di 24 brani, che coprono un arco temporale di quaranta anni, per far conoscere la sua vena artistica di cantautore non “canonico” libero pensatore, artista a tutto tondo. La sua è una musica non inquadrabile in un genere preciso, in un mondo che pensa soprattutto a etichettare chi fa musica.