Massimiliano Pani presenta un progetto di successi di Mina arrangiati in chiave jazz

Quali sono secondo te i pregi di Rea, Moriconi e Golino?

Sono il nucleo centrale nelle registrazioni per i dischi di Mina, sanno sempre mettersi a disposizione dell’artista, sia quando suonano con vari arrangiatori, oppure, come nel caso di “Tre per Una”, con il live in studio. Quella che loro fanno in “Tre per Una” è una lettura molto interessante, con le canzoni di Mina suonate da loro, si tratta di pezzi molto conosciuti, dove i musicisti sembrano quasi prenderti per mano per portarti in un mondo loro. Ho lavorato sempre a stretto contatto con Danilo, Massimo e Alfredo da più di 30 anni, a un certo punto è stato naturale pensare ad un progetto come “Tre per Una”; dal momento che ritengo questa ritmica formidabile, ho detto loro: "Fate voi un disco su brani di Mina".

La tua collaborazione con Mina ti ha permesso di forgiarti come produttore...

Non lo dico io, ma lavorare con quelli bravi è più facile anche se, dal punto di vista del lavoro, più impegnativo. Per me lavorare per Mina ha significato poter collaborare con musicisti di altissimo livello, come Danilo Massimo e Alfredo, quindi è stato un meccanismo di crescita importante per me come produttore. Trattare tanti generi diversi da una parte "obbliga" ad ascoltarli, ma dall'altra ti permette anche aprire la mente e ad arricchire nello stesso tempo il tuo bagaglio musicale.

"Tre per Una" è pubblicato su etichetta Pdu - Warner Music disponibile in cd, lp e formato digitale. L'album è stato registrato e mixato negli studi Pdu di Lugano da Celeste Frigo.