Marte, Elon Musk e il "mistero" del volto della Sfinge sul Pianeta Rosso

Quello che si spinse più avanti fu un giornalista scientifico, Richard Hoagland, che sul "Volto di Marte" nel 1987 scrisse anche un libro, "The Monuments of Mars: A City on the Edge of Forever", dove ipotizzò che quella formazione fosse una specie di città in rovina costruita dagli alieni, ci vide anche delle piramidi e suppose che i marziani avessero avuto in qualche modo un contatto con i terrestri e in particolare avrebbero "ispirato" gli antichi egizi. C'è da dire che le teorie di Hoagland, che pure hanno avuto un discreto seguito, sono state abbondantemente spernacchiate dal mondo scientifico, che ancora oggi lo etichetta come cospirazionista e pseudoscienziato.