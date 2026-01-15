Maria Luisa Anele nel film di Christian Marazziti

Mi sono avvicinata al personaggio di Fulvia cercando di comprenderne la leggerezza e il magnetismo, ma senza sovraccaricarla. Da ragazzina guardavo in loop “La morte ti fa bella” e conoscevo a memoria le battute di Madeline Ashton e Helen Sharp, interpretate rispettivamente dalle magistrali Meryl Streep e Goldie Hawn. Questo ruolo mi ha dato l’opportunità di premere un interruttore interiore e tornare a quelle due donne, simboli assoluti di fascino e seduzione negli anni ’90. Rivivere quelle immagini mi ha permesso di portare nel presente la spontaneità e l’energia che Fulvia richiedeva, pur rispettando la sua unicità.