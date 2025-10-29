Marco Tullio Barboni presenta 'Il grande Forse'

L’idea mi è sgorgata dentro all’improvviso dopo aver rivisto, dopo tanti anni e per il puro piacere di rinfrescare la memoria, “Il settimo sigillo “ di Bergman. E subito mi sono prefigurato lo svolgimento nella mente. Un paio di giorni e la sceneggiatura era pronta. Ne ho immediatamente parlato con il mio amico Roberto Andreucci, brillante produttore indipendente con la vocazione dell’attore che avrebbe potuto nell’occasione esprimere entrambi i suoi talenti. Il Caso ha voluto che Roberto avesse appena finito di lavorare con Philippe Leroy il quale, prontamente interpellato, ha accettato con entusiasmo di interpretare il ruolo del protagonista. Detto fatto. Attingendo alle amicizie abbiamo rapidamente messo su un cast tecnico e artistico di prim’ordine (Musiche di Franco Micalizzi, fotografia di Maurizio Calvesi, costumi di Sandro Scarmiglia...) e in tre gelide notti tra i meravigliosi reperti dell’Appia Antica abbiamo girato “Il grande forse” ottenendo nell’anno successivo numerosi riconoscimenti sia in Italia che in Francia.