Marco Sinopoli presenta "Chromatic Landscape", primo album del suo progetto "Extradiction"

Pubblicato dall’etichetta Parco della Musica records, il nuovo album del chitarrista e compositore Marco Sinopoli e del suo progetto " Extradiction " dal titolo " Chromatic Landscape ". A dispetto della giovane età, Sinopoli ha messo in campo un progetto "maturo" che, pur partendo dal jazz, si muove in diversi ambiti. Gli “Extradiction” sono Marco Sinopoli, chitarrista e compositore del gruppo, Bruno Paolo Lombardi al flauto, Luca Cipriano al clarinetto, Fabio Gianolla al fagotto, Alessandro Gwis al pianoforte, Toto Giornelli al basso e Alessandro Marzi alla batteria. Il flautista Nicola Stilo è ospite nel brano "Reminescences". Compositore, arrangiatore e polistrumentista Marco Sinopoli ha dedicato la sua formazione allo studio della composizione classica e del jazz, studiando con molti fra i migliori musicisti e didatti italiani.

Negli anni ha collaborato come chitarrista in Italia e all’estero con diversi artisti, dal jazz alla musica leggera. È lo stesso musicista che ci parla di come questo nuovo gruppo è nato. "Il progetto Extradiction - spiega Marco Sinopoli - nasce dal desiderio di far coagulare in esso i miei interessi musicali. Emerge da "Chromatic Landscape", un approccio a vari stili che ho assorbito, grazie alle esperienze trascorse con musicisti e stili differenti".

Il jazz predomina nel disco, con una caratteristica che non è solo quella dell'improvvisazione, ma anche della composizione. Non mancano i riferimenti al Progressive, in un lavoro che posso definire come il frutto del desiderio di esplorare molti ambiti.

Nel vostro disco mi hanno colpito i fiati...

Sì, indubbiamente danno un'impronta particolare al nostro lavoro. Ho avuto l'idea di inserire i fiati nel progetto, quando anni fa mi chiesero di comporre musica per un quartetto. Fu quello il primo "seme" per il progetto Extradiction e per il disco "Chromatic Landscape", che mi auguro sarà solo il primo di una serie di lavori creati insieme.

Come sono nate queste composizioni?

Alcuni brani sono nati appositamente per "Chromatic Landscape", altri risalgono a qualche anno fa. Questi ultimi sono stati riarrangiati con una veste completamente nuova. E’ stato particolarmente avvincente riarrangiare il tutto, dando omogeneità al lavoro. Ora speriamo di tornare quanto prima ad esibirci dal vivo, per unirci al "treno" della ripartenza.