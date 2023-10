"Lui è Max" torna in scena

All'inizio era solo un ragazzo rimasto immobile in un letto d’ospedale dopo un incidente d'auto… Accadeva il giorno di Ferragosto del 1991.

E' l'inizio della storia di Massimiliano Tresoldi. Da quel giorno di cose ne sono successe un miliardo: la vita di quel giovane rimasto immobile in un letto senza poter parlare, senza potersi più muovere ha imboccato strade nuove e inaspettate.

I medici che non ci credevano, Mamma Lucrezia e papà Ernesto che se lo riportano a casa e chiamano a raccolta gli amici: ci serve aiuto per assisterlo, per la ginnastica e le attività… Massimiliano è circondato da una famiglia allargata che lo aiuta, ma per 10 lunghi anni non accade nulla, nessuno si scoraggia però… finché una sera muove le mani e si fa il segno della croce.