Lugano, il Bitcoin Capital Summit porta il credito garantito da BTC nella finanza tradizionale

Di questo si è parlato al Bitcoin Capital Summit, evento privato che si è tenuto a Lugano il 23 ottobre. Organizzato da Fulgur Ventures, Blockstream, Stokr, Debifi e H100, ha riunito investitori istituzionali, manager bancari, fondi e sviluppatori del settore Bitcoin per discutere come la tecnologia alla base della moneta digitale possa rendere più solido e trasparente il sistema del credito. Tra i partecipanti anche PwC Italy, Sygnum Bank, Luzerner Kantonalbank e altre note istituzioni finanziarie che hanno analizzato le implicazioni di Bitcoin per i modelli di prestito e per la regolamentazione finanziaria.