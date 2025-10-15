Lea Gavino debutta nella musica: “Sentivo l’esigenza di raccontarmi senza filtri”

Sì, più o meno un anno fa, quando ho comprato il mio primo pianoforte. Avevo sempre suonato quello di casa dei miei, o una pianola nelle case successive, ma nella casa di adesso ho deciso di portarne uno mio, scelto da me. Nel momento in cui questo pianoforte è entrato in casa, ho sentito un’energia fortissima e una grandissima commozione, come se mi fossi ritrovata. Era come se quell’oggetto rappresentasse qualcosa di viscerale per me, e quella casa non fosse davvero casa mia finché quel pianoforte non ci fosse stato. Da lì ho sentito che era arrivato il momento.