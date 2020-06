La pianista Francesca Gemmo presenta "Contours"

E' la stessa musicista, gradita ospite a "Popular", a parlarci di come nacque l'idea di "Contours": "E' la realizzazione di un progetto piuttosto strutturato commissionatomi da Daniel Kientzy in cui il suono "colto" vive in alternanza e in fusione con sonorità riconducibili alla musica pop/rock/sperimentale degli anni sessanta. Il tutto a servizio del saxofono tenore e dei suoi altri sei fratelli aerofoni. Fu proprio la proposta di Daniel, vera icona del sassofono contemporaneo, a spingermi ad iniziare questo progetto. Lui aveva in mente di dare vita ad un lavoro che corresse su una sorta di doppio binario, mescolando due diverse sonorità: da una parte utilizzando strumenti acustici della tradizione non solo classica ma anche contemporanea, unendoli a tastiere come l'organo o il mellotron, che sono invece proprie soprattutto del pop e del rock anni '70. Lui pensava ad una melodia che fosse affidata ai saxofoni, con due diversi tipi di accompagnamento: acustico ed elettrico o comunque elettronico, attraverso l'uso delle tastiere".

"A mettermi in contatto con Daniel fu Giuseppe Guliano che in 'Contours' suona il mellotron. Nel disco alcune tracce hanno una melodia accompagnata dagli strumenti "colti", mentre altri brani godono di un arrangiamento diverso, grazie alle tastiere. In altre due tracce era prevista la fusione tra i due tipi di accompagnamenti. Il sassofono in alcuni brani è affidato solo al tenore, in altri Daniel ha deciso di impiegare diversi tipi di sassofoni, abbiamo raccolto soluzioni il più possibile variegate", racconta Francesca Gemmo.

Un progetto, mi sembra di capire, che ti soddisfa pienamente

E' stata una cosa assolutamente nuova all'inizio, il progetto è stato certamente impegnativo, soprattutto nel dover pensare come la sonorità del mio pianoforte, potesse convivere con gli strumenti suonati da Kientzy. E' stata un'avventura che alla fine ha avuto risultati positivi e che un domani potremo ancora affrontare.

Vorremmo conoscere qualcosa più di te, soprattutto per quanto riguarda il tuo percorso di musicista...

Vengo da studi accademici, che riguardano sia il mio percorso di musicista che di compositrice, anche se negli ultimi anni ho cercato di dare vita ad un distacco dalla musica scritta, penso che l'improvvisazione abbia una origine profonda, che viene prima della composizione vera e propria, come la storia della musica insegna. Vorrei cercare di non rimanere ingabbiata in "dogmi" e trovare la mia strada. A tale proposito vorrei citare anche "Ad Libitum" mio precedente lavoro per "Dodicilune", un disco di piano "solo", che ha ulteriormente ampliato i miei orizzonti. Vorremmo presentare più avanti il lavoro dal vivo, anche se non sarà cosa semplice, perché "Contours" è stato pensato per lo studio di registrazione, con una grafica particolarmente curata e la mia foto realizzata da Luisa Mizzoni. Cercheremo comunque, non appena sarà possibile, di presentarlo al pubblico.