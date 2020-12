La Cina è vicina

9 DICEMBRE

Hong Kong: Cina convoca vice ambasciatore Usa su sanzioni - La Cina ha convocato il numero due dell'ambasciata Usa a Pechino, Robert Forden, per protestare contro le ultime sanzioni americane, promettendo l'adozione di "ritorsioni reciproche". Lunedì gli Usa hanno imposto sanzioni finanziarie e un divieto di viaggio a tutti i 14 vicepresidenti del Congresso nazionale del popolo, l'assemblea legislativa di Pechino, per il loro ruolo avuto nell'adozione della legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong e la squalifica dello scorso mese da parte di Pechino dei deputati eletti nel fronte dell' opposizione.

Cina: riserve valutarie novembre salgono a 3.178 mld dollari - Le riserve in valuta estera della Cina sono salite a novembre a 3.178 miliardi di dollari, contro i 3.128 miliardi di ottobre e i 3.150 miliardi attesi dai mercati. Il dato, diffuso dalla Banca centrale cinese (Pboc), è il più alto da agosto 2016, beneficiando anche dell'ulteriore trend di apprezzamento dello yuan sul biglietto verde. Il valore delle riserve auree, invece, è sceso a 110,41 miliardi di dollari a fine novembre dai 117,89 miliardi di fine ottobre.

Cina: frenano i prezzi al consumo, -0,5% a novembre - I prezzi al consumo in Cina hanno segnato a novembre una contrazione annua dello 0,5%, centrando il primo calo da ottobre 2009 sulla brusca frenata del settore alimentare (-2%), a fronte del +0,5% di ottobre e di attese dei mercati sostanzialmente invariate. Il fenomeno, secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica, non segnala i rischi di deflazione, ma la correzione dei prezzi alimentari con quelli della carne di maiale scesa del 12,5%, in ulteriore correzione dopo l'impennata registrata alla fine del 2019 a causa della peste suina. L'inflazione 'core', che esclude alimentari ed energia, è salito dello 0,5% lo scorso mese, con la componente dell'assistenza sanitaria a +1,5%. Su base mensile, l'inflazione di novembre è scesa dello 0,6%, al passo più ampio da maggio, dopo la frenata di -0,3% a ottobre. I prezzi alla produzione hanno accusato a novembre un calo dell'1,5% a fronte del -2,1% di ottobre.