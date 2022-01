La cantante Maria Pia De Vito presenta il suo album "Dreamers Live"

Si intitola "Dreamers Live" l'album dal vivo che apre il 2022 di “Jazz Meeting”, un disco di una straordinaria cantante come Maria Pia De Vito , voce inconfondibile del Jazz italiano e non solo. In "Dreamers Live" l'artista è accompagnata da big del Jazz, come il contrabbassista Enzo Pietropaoli , il pianista Julian Olivier Mazzariello e il batterista Alessandro Paternesi. Del concerto dal quale è scaturito l'album, abbiamo parlato con la stessa cantante, ospite a "Jazz Meeting".

"Sicuramente in questo concerto che si è tenuto nel settembre del 2020 al festival jazz di Pomigliano", dice Maria Pia de Vito: "c'era un’atmosfera che potrei definire “fatata”, con un ottimo interplay. La registrazione ci ha particolarmente impressionati, per questo abbiamo deciso di pubblicare il disco, portandolo ad un pubblico più ampio di quello che di solito assiste agli eventi. 'Dreamers Live' è, secondo me, uno "specchio" di quanto questa formazione sia in sintonia".

Come è stato lavorare con questi musicisti?

Enzo Pietropaoli registrò già con me nel mio primo disco che pubblicai nel ’89; abbiamo collaborato anche in altre occasioni, come nell’album su Joni Mitchell del 2005 dove oltre a Pietropaoli, partecipava anche Danilo Rea al piano.

Tre anni dopo arrivò Julian Oliver Mazzariello, un pianista che seguivo già da diverso tempo, vedevo in lui la capacità di suonare in maniera traversale il jazz, ma anche altri generi.

Un progetto quello su Joni Mitchell che abbiamo portato in giro per quindici anni, molto apprezzato dalla critica e dal pubblico.

Poi abbiamo scelto un batterista sensibile come Alessandro Paternesi che si mette al servizio del progetto e del suono in generale, non c’è prevalenza di solismo da parte di nessuno, anche se c’è stata la voglia di lavorare insieme, abbiamo creato nostre versioni di brani di Joni Mitchell, arricchendoli con una cornice personale.

Cosa hanno rappresentato per te, i cantanti che hai scelto per “Dreamers Live”

Da adolescente ho apprezzato il pop ed il rock, seguendo anche quelli che erano i gusti di miei amici più grandi, ma io era già innamorata del jazz.

Dal momento che ho voluto creare un progetto dedicato ai sognatori della musica, mi sono venuti in mente artisti come Joni Mitchell o Bob Dylan.

Quando avevo diciassette anni, li ritenevo personaggi che lottavano per un mondo più giusto, un’idea che è sempre attuale.

"Dreamers Live" è per me un concept album, di questi autori ho trattato brani con una grande ricchezza melodica, che si presta ad essere riproposta e fatta conoscere anche alle nuove generazioni.

Rileggerli è stato importante per la musica ma anche i testi, che veicolano un messaggio importante.

Proprio in questo inizio di anno stiamo lavorando per il tour, che speriamo possa darci la possibilità di portarlo a quante più persone possibile.

"Dreamers Live" è pubblicato dall'etichetta di Maria Pia De Vito la MPDV Records.