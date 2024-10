Ospite il pianista Bobo Stenson, capo scuola del jazz scandinavo

Certamente il luogo, l'Auditorium della radio svizzera a Lugano, è bellissimo, ma devo dire che fin dall’inizio della mia lunga collaborazione con la Ecm il luogo dove far nascere gli album è sempre stato importante. Con Anders Jormin il contrabbassista e Jon Falt il batterista, abbiamo una collaborazione ultra - ventennale e ci piace sempre suonare insieme come fosse il primo giorno; si è tra noi creata un’alchimia importante. Questo non accade soltanto nelle uscite discografiche ma anche per il live; è importante per qualsiasi artista avere conferme o meno dal pubblico, per quanto ci riguarda, con il trio abbiamo avuto un riscontro importante dalla gente che è venuta ai nostri concerti. In particolare, suonare a "Parmafrontiere" ci dà grandi motivazioni.