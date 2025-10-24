Elena Andreoli e il clarinettista Paolo Tomelleri agli Arcimboldi di Milano

Quando ho saputo che agli Arcimboldi ha suonato una cantante e pianista come Diana Krall, mi sono inorgoglita. JAZZMI è un festival di grande spessore, che propone complessivamente al pubblico 400 concerti, nel giro di due settimane. Siamo felici di proporre al pubblico di questo festival il jazz delle origini, cercando di attualizzarlo. Personalmente essendo approdata tardi alla musica, perché in passato ho lavorato come attrice, amo portare questa mia esperienza sul palco, sia come cantante che come attrice.