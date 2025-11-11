Irene Manca presenta "Everything in its Place"

Opening artist i New Gen, giovane band alternative rock del savonese che si sta facendo conoscere grazie a singoli come “Next to You” e “On my Skin”. “Everything in its Place- racconta Irene Manca- raccoglie brani figli di una ricerca interiore che mi ha condotto, lungo 5 anni di grandi cambiamenti, a fare ordine dentro di me. Filo conduttore dell'intero lavoro è l'andare all'origine delle proprie ombre per trasformarle in luce; i brani dell’album riportano dubbi e tormenti, per poi “risolvere” sul finale con risposte e chiarimenti. La scrittura musicale, come specchio dell’interiorità, è per me parte integrante del processo terapeutico ormai dal 2020, a sostegno delle sedute svolte con la psicologa: a monte di Everything in its Place c’è un atto introspettivo.”